Mês da Mulher: Theatro José de Alencar realiza programação especial

Distribuída em várias linguagens, a programação no Theatro José de Alencar começa no dia 8 e prossegue até o dia 26 nos vários espaços do equipamento

O Theatro José de Alencar (TJA) celebrará o Dia Internacional da Mulher com uma programação diversificada em vários de seus espaços. A lista de atividades conta com cinco atrações, que acontecem a partir das 8 horas do dia 8 de março e vão até o dia 26.

A estreia da programação será com a apresentação gratuita do grupo Coco dos Souza, liderado pela Mestra Maria de Tiê. Às 19 horas do mesmo dia, desta vez no Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA), o Coletivo Teatro em Película apresenta o espetáculo “A Dolorosa História de um Fracasso”.



Ainda no dia principal de celebração, o Palco Principal irá receber o show “Mulheres do Blues” numa parceria com o CCBNB-Fortaleza. Às 20 horas, as cantoras Marília Lima, Jael Lia e Shirley Cordeiro, a guitarrista Débora Marc, a contrabaixista Mirele Alencar, e a baterista Dani Azevedo irão repetir o sucesso no recente Festival Jazz & Blues, realizado durante o Carnaval em Guaramiranga.

No sábado, 10 de março, às 16 horas, haverá a quarta atração da programação. Com acesso gratuito, o livro “Mulheres Indígenas do Ceará: No coletivo somos únicas” será lançado no no Anexo CENA do TJA (Teatro Morro do Ouro e Praça Mestre Boca Rica).

Para concluir a programação, nos dias 24 a 26, a partir das 14h, o TJA recebe o espetáculo “Duetos - A Comédia de Peter Quilter” com os atores Patricya Travassos e Marcelo Faria.

Programação do Mês da Mulher no TJA

Coco dos Souza

A comunidade dos Quilombolas Souza conta hoje com a articulação de grupo de Maneiro-Pau e dois grupos de Coco de Roda: um de crianças e outro com idosos. O grupo é coordenado pela Mestra Maria de Tiê, liderança de grande destaque, sobretudo nas questões acerca da tradição, costume e história da comunidade. Além dos grupos de dança Coco e Maneiro-Pau, haverá ações voltadas à agricultura familiar, extrativismo do pequi e confecção do óleo de pequi.



Quando: quarta-feira, 8 de março, às 15h

Onde: Pátio Nobre - Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: Gratuito

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar (Instagram)

A Dolorosa História de um Fracasso

Espetáculo do Coletivo Teatro em Película que, através do burlesco, se aproxima da linguagem do cabaré revelando-se como uma peça teatral sobre as tentativas e erros de Suzy King, uma mulher nordestina e artista que lutou até o fim dos seus dias para estar nos palcos. (Classificação: 16 anos)

Quando: quarta-feira, 8 de março, às 19h

Onde: Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA) - Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: Gratuito

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar (Instagram)

Mulheres do Blues

Com as cantoras Marília Lima, Jael Lia e Shirley Cordeiro, a guitarrista Débora Marc, a contrabaixista Mirele Alencar, e a baterista Dani Azevedo. O grupo Mulheres do Blues apresentará seu espetáculo pela primeira vez em Fortaleza, atendendo a muitos pedidos e reunindo um time de craques da cena blues cearense, celebrando o blues de várias vertentes, dos clássicos à contemporaneidade, incluindo espaço para a produção autoral e o olhar para o presente e o futuro. (Classificação: Livre)

Quando: quarta-feira, 8 de março, 20h

Onde: Palco Principal - - Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) - vendas em Sympla e bilheteria física do TJA, a partir das 14h

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar (Instagram)



Lançamento do livro “Mulheres Indígenas do Ceará”

O livro apresenta a trajetória de 13 mulheres indígenas que se destacam na defesa de seus territórios, na luta pela vida e pela preservação da biodiversidade. O objetivo é valorizar a trajetória individual de guerreiras que colocam a sua vida em risco em prol da luta coletiva. No coletivo, essas mulheres demonstram a sua força, pois constroem laços de amizade e cumplicidade que fortalecem a resistência. Porém, cada uma tem sua trajetória individual, de muitas conquistas, sonhos, dores, alegrias e espiritualidade. Ao final, haverá toré na Praça Mestre Boca Rica (ritual que une e dança, religião, luta e brincadeira).

Quando: quarta-feira, 10 de março, 16h

Onde: Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA do TJA) - Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: Gratuito

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar (Instagram)

Duetos - A Comédia de Peter Quilter

Com direção de Ernesto Piccolo e estrelada por Patricya Travassos e Marcelo Faria, a peça retrata de forma cômica os encontros e desencontros da vida amorosa contemporânea através de quatro histórias de uma mulher e um homem - não necessariamente casais - às voltas com seus próprios desejos e traumas em busca do amor, e enfrentando a solidão. O texto de Quilter examina o mundo caótico do amor e dos relacionamentos modernos, onde a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. (Classificação: 12 anos)



Quando: sexta-feita a domingo, 24 a 26 de março, às 21h (sexta e sábado) e 19h (domingo)

Onde: Palco Principal - Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: Plateia, Frisas, Camarote e Balcão - R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) / Torrinha - R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) - Vendas: Sympla e bilheteria física do TJA, a partir das 14h

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar (Instagram)

