Grammy 2023: Kim Petras é a primeira mulher trans a ganhar prêmio

A cantora Kim Petras recebeu na noite de domingo, 6, o prêmio de Melhor Performance de Duo/Grupo Pop durante o Grammy Awards 2023. Juntamente com Sam Smith, a dupla levou a estatueta da categoria com a canção “Unholly”.

Aos 30 anos de idade, a artista alemã entrou para a história ao ser a primeira mulher trans a conquistar um Grammy. Durante o discurso de vitória, Kim Petras comentou sobre o marco histórico e agradeceu Sam Smith pela parceria: “Sam Smith graciosamente quis que eu aceitasse esse prêmio porque sou a primeira mulher transgênero a vencer.”.

Dando voz aos hits “Treat Me Like A Slut” e "Heart to Break", além da colaboração com Smith em “Unholly”, Petras também celebrou a premiação agradecendo aos artistas transgênero. “Eu quero agradecer a todas as incríveis lendas transgênero que vieram antes de mim, que chutaram essas portas para que eu pudesse estar aqui essa noite", declarou a cantora.



