Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil

Fernanda Montenegro foi eleita a mulher mais admirada do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Qualibest, empresa especializada em levantamento de dados on-line, e divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Com uma carreira que já alcança as sete décadas, a artista acumula mais de uma centena de trabalhos. Além de atuar em grandes peças, como “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, é atriz de cinema e televisão.

“Eles Não Usam Black Tie” (1981), “A Hora da Estrela” (1985), “Central do Brasil” (1999), “O Auto da Compadecida” (1999) e “A Vida Invisível” (2019) foram algumas das produções de seu currículo. Inclusive, tornou-se a única brasileira indicada ao Oscar na categoria de “Melhor Atriz”.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, o segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com a cantora Anitta e a atriz Taís Araújo. Em seguida, estão a apresentadora Ana Maria Braga, a ex-presidente Dilma Rousseff e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Para obter os resultados, a empresa ouviu 1.115 pessoas de todas as regiões do Brasil entre 18 e 27 de fevereiro deste ano.



