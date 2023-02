Orquestra de Câmara Sons do Infinito apresenta 'Março é Mulher'

Com programação preparada por uma ONG formada exclusivamente por mulheres, a Orquestra de Câmara Sons do Infinito apresenta o espetáculo "Março é Mulher" no Teatro São José

Em celebração ao mês das mulheres que se aproxima, a Orquestra de Câmara Sons do Infinito apresentará o espetáculo "Março é Mulher", que faz parte da programação preparada pela Business and Professional Women (BPW), uma organização não governamental formada exclusivamente por mulheres.

Com apresentação marcada para terça-feira, 7 de março, a Orquestra irá levar música clássica para o Teatro Municipal São José, um dos principais teatros da Capital cearense. A idealizadora do projeto, Norma Zélia Andrade, conta que teve por intenção com o espetáculo ocupar espaço no cenário cultural do Ceará.

“Sempre pensei que esses profissionais [músicos de orquestra] precisavam de oportunidade para dar visibilidade ao talento de cada um e, assim, ampliar o mercado de trabalho de quem vive da música. Ou seja, é dar chance para instrumentistas e cantores líricos e, também, formar novas plateias para a música erudita. Foi por isso que nasceu a Sons do Infinito”, declara Norma.

Por meio de outras apresentações da orquestra, BPW, organização não governamental composta por mulheres de negócios, passou a fazer parte da produção dos eventos.

A ONG é uma organização internacional fundada na Suíça em 1930, e hoje está presente em mais de 100 países com mais de 40.000 associados, realizando inúmeros projetos que fomentam o empreendedorismo e a capacitação de lideranças.

O instituto também implementa projetos de responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas em todo o mundo.

Os ingressos para a apresentação de "Março é Mulher" estão à venda nas lojas Lavamatic Tentacion, Usaflex, Sau Swim e Ezams pelo preço de R$ 100 (ingresso individual).

Concerto “Março é Mulher” com a Orquestra de Câmara Sons do Infinito

Quando: terça-feira, 7 de março de 2023 às 19 horas

Onde: Teatro Municipal São José (rua Rufino de Alencar, 299 – Centro, Fortaleza/CE)

Quanto: R$100 (ingresso individual), à venda nas lojas Lavamatic Tentacion, Usaflex, Sau Swim e Ezams.

Mais informações: (85) 99991.3691

