Teresa Cristina é a primeira mulher a gravar música do Carnaval Globeleza

A cantora Teresa Cristina será a primeira mulher da história do Carnaval Globeleza a gravar a música temática do evento

Teresa Cristina será a primeira mulher a gravar a música oficial do Carnaval Globeleza. A cobertura do evento, que acontece há mais de três décadas pela Rede Globo, teve somente vozes masculinas desde o início de sua história.

“Meu coração enche de alegria ao ouvir a minha voz na televisão. A primeira mulher a gravar o samba oficial”, escreve a artista em publicação no seu perfil do Instagram. A artista vai cantar a canção composta por Jorge Aragão e José Franco Lattari.

“Essa ação da Globo me deixa feliz porque não fala só sobre minha situação, mas sobre todas as mulheres. O samba chegou no Rio de Janeiro pelas mãos de uma mulher, mas isso foi apagado com o tempo e sabemos muito pouco sobre ela”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora finaliza com um sonho: “O meu desejo hoje é que mais mulheres sejam lembradas e que isso continue”.

O Carnaval Globeleza faz a cobertura dos desfiles das escolas de samba. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o evento acontecerá nos dias 22 e 23 de abril.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Morte de Chico Anysio completa 10 anos em meio à briga por herança

Sthe Matos é internada e descobre sangramento no cérebro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast aqui.

Tags