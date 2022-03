Dia da Mulher é celebrado com atrações presenciais e virtuais em Fortaleza

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O Vida&Arte reúne ações diversas em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, 8 de março. A programação contempla atividades presenciais em Fortaleza, no Ceará, e atrações virtuais e televisivas em todo o Brasil. Confira!

Os eventos presenciais devem seguir os protocolos sanitários contra a pandemia, como uso obrigatório de máscaras e conferência do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, emitido por meio do aplicativo Ceará App ou pela plataforma Conecte SUS. O público também deve apresentar documento oficial com foto.



Exposição

A exposição fotográfica “Sangue Nosso” está em cartaz no shopping RioMar Kennedy até 14 de março, com visitação de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos, das 13 às 21 horas. A mostra discute temas como dignidade menstrual de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social, com olhar sobre o projeto voluntário homônimo, realizado pela Comunidade Sangue Nosso. No local, visitantes podem doar kits de higiene pessoal e absorventes para comunidades, bairros e ruas de Fortaleza e Região Metropolitana.

Onde: Piso L2 do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Artes cênicas e música

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove ciclo cênico e musical gratuito com foco no protagonismo de mulheres. Com apresentações de circo, teatro, dança, performance e música, o evento “Mulheres em Cenas” acontece entre esta terça-feira, 8, e domingo, 13, no complexo cultural. Abrindo as atividades, o “Tangendo Sonhos - Instalaformance III” ocorre às 19 horas, no palco do Teatro Dragão do Mar. A criação de dança e improviso é de Silvia Moura, Nixon Fernandes e Matias Francisco.

Mais info: www.dragaodomar.org.br

Gratuito

O Sesc Ceará realiza programação gratuita em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Nesta terça-feira, 8, a partir das 8 horas, a unidade Sesc Fortaleza promove as seguintes atividades: abertura da IX Semana Mulheres em Foco, com Elayne Sousa e Kassia Oliveira; cortejo com batuque saindo do Mercado São Sebastião em direção ao Sesc Fortaleza; oficina colar de tecido, com Vanda Célia e Edith Calixto; oficina de marcador de página, com Eduarda Leite; aula demonstrativa de defesa pessoal; aferição de pressão arterial; exposição sobre saúde da mulher; exposição sobre a Casa da Mulher Brasileira; e feira de exposição de artesanato.



Onde: Sesc Fortaleza (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)

Show, massagem e mais

O Via Sul Shopping também promove ações gratuitas neste 8 de março. Das 12 às 14 horas, acontece o show de pop rock da banda Dayanna Silver e convidadas no palco da Praça de Alimentação. Já as atividades de massagem, cuidados com a pele e higienização facial, maquiagem básica, ajustes de armação de óculos e distribuição de brindes contam com a parceria das lojas Orolaser, O Boticário, Óticas Diniz e Alô Bijoux. Os interessados devem resgatar um cupom na aba “Clube Desconteria” do aplicativo do Via Sul Shopping. O cupom deve ser apresentado na entrada do evento, que ocorre das 16 às 20 horas, na praça de eventos do primeiro piso do empreendimento.

Onde: Via Sul Shopping (av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Pensou cerveja?

A Cervejaria Turatti lança promoção de chopp especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A campanha "Chopp Rosa para Elas" oferece chopes (rótulos de 300 ml) a partir de R$2,99. A promoção é válida até esta terça-feira, 8, das 11 às 20 horas, nas três unidades da Turatti, localizadas no bairro Varjota e nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. Na unidade Varjota, os clientes têm estacionamento gratuito até as 14 horas. A bebida deve ser apreciada com moderação. Lembrando que, se for dirigir, não beba. O lugar deve seguir protocolos contra a pandemia, como conferência do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

Mais info: @cervejariaturatti no Instagram

Mostra Cine-Delas

O Canal Brasil exibe o filme “Boa Sorte” (2013), dirigido pela cineasta carioca Carolina Jabor, nesta madrugada. A transmissão acontece nesta quarta-feira, 9, à 0h30min, como parte da Mostra Cine-Delas. Na trama, uma família interna o adolescente João (João Pedro Zappa) em uma clínica psiquiátrica. Lá, ele conhece Judite (Deborah Secco), uma paciente portadora do vírus HIV em fase terminal. A classificação indicativa é de 16 anos.

Quando: nesta quarta-feira, à 0h30min

Onde: Canal Brasil

Mais info: canaisglobo.globo.com/canal-brasil

Documentário

O canal Curta e o CurtaOn (clube de documentários) realizam uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira, 8 de março. Entre os destaques, está o documentário “Maria – Não Esqueça que Eu Venho dos Trópicos”, sobre a artista plástica Maria Martins (1894-1973). O filme será exibido às 21h35min, no Curta. O longa passeia pela vida e obra da artista, reconhecida como uma das maiores escultoras brasileiras. Maria retratou a sexualidade a partir da perspectiva feminina.

Quando: nesta terça-feira, 8, às 21h35min

Onde: canal Curta

Mais info: canalcurta.tv.br

Streaming nacional

A plataforma de streaming nacional Filmicca disponibiliza gratuitamente sete filmes dirigidos por mulheres. Até 31 de março, não assinantes podem assistir aos filmes: “The Arbor” de Clio Barnard (Reino Unido), “Noite #1”, de Anne Émond (Canadá), “Além dos Sonhos de Rojda Sekersöz” (Suécia), “Solange e os Vivos” de Ina Mihalache (França), “3000 Noites”, de Mai Masri (Palestina), “Tempestade” de Tatiana Huezo (México), “O Retorno” de Malene Choi (Coréia do Sul/Dinamarca).

Mais info: https://filmicca.com.br

No radar

A cervejaria cearense Capitosa realiza o evento "Mulheres Lá Fora: Especial Mês das Mulheres" nesta quinta-feira, 10, das 18 às 21 horas. A edição promete conteúdo e diversão. Com vagas limitadas, as inscrições estão abertas gratuitamente pela plataforma virtual Sympla (sympla.com.br). A Capitosa, presidida por Carolina Zilles, receberá karaokê, quiz valendo prêmios, rodadas de bebidas e mais.

Quando: nesta quinta-feira, 10, das 18 às 21 horas

Onde: Cervejaria Capitosa (av. Recreio, 1210 - Lagoa Redonda)

Mais info: www.sympla.com.br



