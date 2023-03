Márcia Freire sai ilesa de ataque armado em ônibus: "Mão de Deus"

A ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, Márcia Freire, sofreu um assalto a tiros na última sexta-feira, 3, quando viajava de ônibus com a equipe dela pela BR-101, nas imediações de Alagoinhas, município de Bahia.

No Instagram, a cantora publicou um relato do atentado sofrido para os seguidores. Segundo ela, foram disparados 21 tiros durante o assalto, mas ninguém saiu ferido.

Em entrevista ao G1, Márcia Freire relatou: "O motorista achou que deveria passar pela barreira, e nenhum dos 21 tiros entrou no ônibus, ninguém ficou ferido. Realmente foi a mão de Deus".

A cantora e a banda estavam, no momento da ação, viajando de Porto Seguro para Barra de São Miguel, no Alagoas, onde teriam um show no mesmo dia durante a noite.

Ônibus da cantora Marcia Freire é alvejado em tentativa de assalto no interior da Bahia pic.twitter.com/irR4OuHJYu — bnewsvideos (@bnewsvideos) March 3, 2023

Motorista do ônibus de Márcia Freire fala sobre abordagem dos assaltantes

O motorista que dirigia o ônibus de Márcia afirmou que o caso envolveu cinco suspeitos, e a barricada foi feita depois que um carro ultrapassou em alta velocidade o veículo da banda. As informações são do G1.

"Ele sumiu e já apareceu fazendo uma barricada na nossa frente, havia apenas um espaço pequeno por onde eu consegui passar [com o ônibus]", disse o motorista da banda, identificado apenas como Antônio.

Os disparos da arma dos assaltantes foram feitos no momento em que o motorista tentou passar o ônibus entre a barreira criada. A parte dianteira do veículo foi atingida por diversos tiros.

"Foi uma adrenalina muito alta, tomei um remédio para descansar. Foi muito difícil para a gente", relatou ele.



