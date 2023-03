Mulher reage a assalto e bate em ladrão com guarda-chuva em Fortaleza

Enquanto andava pela rua 43 do bairro Vila Velha, na manhã desta sexta-feira, 3, uma mulher foi abordada por um assaltante. No entanto, o homem não obteve sucesso ao tentar puxar a bolsa da vítima. A mulher reagiu ao assalto praticado pelo motociclista com golpes de guarda-chuva, e o criminoso acabou desistindo e indo embora.

O assalto ocorreu por volta das 7h51min. Em imagens da câmera de segurança de uma das residências da rua é possível ver quando o motociclista diminui a velocidade e chega perto da vítima.

Quando tenta pegar a bolsa dela, é atingido pelo guarda-chuva que a mulher utilizava. A vítima chegou a empurrar o assaltante da moto. Depois do ocorrido, a mulher volta para buscar os pertences que caíram da bolsa durante a briga.

