Ambulância de Alto Santos sofre tentativa de assalto na BR-116

O caso aconteceu no município de Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza

Uma ambulância do município de Alto Santo sofreu uma tentativa de assalto na última terça-feira, 21, em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocorrência, o vidro da ambulância foi danificado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que a Polícia Civil está investigando as circunstâncias do ocorrido.

“Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), dois homens tentaram roubar uma ambulância do município de Alto Santo (AIS 25), na BR-116. Ninguém ficou ferido”, diz a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As apurações do caso para que os suspeitos sejam capturados estão sob responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Chorozinho.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Chorozinho: (85) 3319-1237



Sobre o assunto Homem que cultivava maconha no quintal é preso em flagrante no Interior do Ceará

Ex-sargento da Polícia Militar foragido da Justiça é preso em Aracati

Tags