Entregador de app reage a assalto e atira contra suspeito após desarmá-lo

Um entregador de aplicativo reagiu a um assalto e atirou no suspeito após tomar a arma utilizada no crime. O caso aconteceu na noite do último sábado, 25, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima entrou em confronto corporal com o suspeito, identificado como Guilherme Andrade Augusto Leandro, de 27 anos, e, ao conseguir desarmá-lo, atirou contra o homem.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu à ocorrência no local e autuou o suspeito em flagrante por roubo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e atendeu o homem lesionado; ele foi levado a uma unidade hospitalar da área.

Um procedimento foi registrado no 2º Distrito Policial (2º DP) e transferido ao 4º DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que segue à frente das investigações.



