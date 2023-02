Condutor de veículo morde mão de suspeito e toma faca em assalto em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto enquanto concluía uma corrida na noite desta sexta-feira, 10, no bairro Itaóca, em Fortaleza. Ele mordeu a mão do suspeito e conseguiu tomar uma faca, que era usada para realizar os roubos.

Ao perceber que o assaltante não estava acompanhado, o motorista ainda tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo. O condutor do veículo, contudo, ainda foi ferido pela arma.

Rafael Keylon, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (Amap-CE), afirma que casos de assaltos como esse acontecem todos os dias. Ele estima que 11 motoristas são vítimas de ações criminosas por dia, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

“Roubos de celular de carteira e do próprio carro são as ocorrências mais comuns. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará está ciente dos números”, aponta o presidente da Amap-CE.

Keylon ainda ressalta que, mesmo com o estabelecimento de programas que visam a dar mais segurança aos motoristas nos últimos anos, a classe ainda padece de políticas públicas mais assertivas.

“Estamos tentando dialogar com a secretaria [de segurança] para dirimir a situação. Alguns casos são resolvidos, mas a maior parte das vítimas ainda sofre com a falta de resolução.”



O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso e aguarda resposta. A matéria será atualizada.

