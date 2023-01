PM fora de expediente reage e frustra assalto em Fortaleza

Caso ocorreu no bairro Bonsucesso nesse sábado, 28, na esquina das ruas Vital Brasil e Anselmo Nogueira; policial trabalharia como motorista de aplicativo no momento do crime

Uma tentativa de assalto acabou frustrada nesse sábado, 28. O caso ocorreu no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

O suspeito teria anunciado o assalto a um carro parado na via. O veículo, modelo Chevrolet Classic, tinha adesivos de uso como transporte por aplicativos.

O condutor, no entanto, era um policial. Ele realizava a atividade de motorista para complementação de renda, e estava fora do horário de expediente no órgão de segurança.

Armado, o motorista reagiu à abordagem. A tentativa de assalto foi frustrada e o suspeito foi preso. Ele já tinha antecedentes por tráfico de drogas e receptação, portava um revólver calibre 38 e estava com uma quantidade de uma substância análoga à cocaína, segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS)

O suspeito e o material apreendido foram levados para o 32º Distrito Policial. O caso será investigado pelo 27º DP, responsável pela área.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

