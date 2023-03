Wayne Shorter: gigante do jazz, saxofonista morre aos 89 anos

O saxofonista Wayne Shorter, considerado um dos maiores compositores de jazz dos Estados Unidos e um dos mais ousados do gênero, morreu nesta quinta-feira, 2, aos 89 anos.

Seu agente Alisse Kingsley confirmou sua morte em um hospital de Los Angeles, mas não especificou as causas.

Nascido na cidade de Newark, no estado norte-americano de New Jersey, Wayne Shorter começou a tocar ainda adolescente, incentivado pelo pai. Graduado pela Newark Arts High School, ele tocou com nomes como Maynard Ferguson (trompetista), Horace Silver (pianista), Art Blakey (baterista) e Miles Davis (trompetista).

Com a banda Weather Report, Shorter tornou-se um dos nomes fundamentais do chamado "jazz fusion", linha do jazz que funde outros estilos como rock, funk e black music. Entre os músicos que tocaram na banda estão os brasileiros Dom um Romão e Airto Moreira.

Em 1974, Shorter dividiu com Milton Nascimento o disco "Native Dancer", que integra uma série de trabalhos do músico brasileiro para o mercado internacional. "Native dancer" traz novas versões para músicas de Milton, além de composições de Shorter e "Joanna's theme", de Herbie Hancock. Contando ainda com as participações de Airto Moreira (percussão), Wagner Tiso (piano) e Robertinho Silva (bateria), o disco traz regravações de "Ponta de areia", "Milagre dos peixes", "Tarde" e "Lilia".

Músicos lamentam morte de Wayne Shorter

Pelo Instagram, Milton Nascimento compartilhou fotos com o amigo e lamentou sua morte. "Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Dia de me despedir de parte de tudo o que eu sou. Wayne Shorter foi - e sempre será - mais do que um parceiro musical. Desde que nos conhecemos, nunca nos separamos. Em 1975, ele me convidou para gravar o 'Native Dancer', e mudou a minha vida e carreira pra sempre".

O músico carioca ainda lembrou o encontro com Shorter, em 2022, durante uma turnê pelos Estados Unidos: "No ano passado, quando me apresentei em Los Angeles, ele não conseguiu ir me assistir, pois havia sofrido um acidente doméstico na noite anterior, mas dei um jeito de ir até a sua casa, e tivemos uma tarde linda, digna dos nossos tantos anos de irmandade e história".

Outros músicos lamentaram a morte de Wayne Shorter. Entre eles, o guitarrista britânico John McLaughlin compartilhou: "Mais um gigante que nos deixa". A cantora Dee Dee Bridgewater também lamentou a morte do músico. "Titã. Cavalheiro. Wayne Shorter, o sábio do saxofone morre aos 89 anos", comentou a jazzista.

A cantora Anita Baker compartilhou uma imagem de Shorter com uma homenagem.

