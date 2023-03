Ex de Miley Cyrus realmente a processou por "Flowers"? Entenda

O lançamento de “Flowers”, música de Miley Cyrus, levantou comparações com o seu antigo relacionamento ao lado do ator Liam Hemsworth. Agora, uma conta de fãs no Twitter declarou que o ex-marido processou a cantora pelo single.

O tuíte atingiu mais de 11 milhões de visualizações ao relatar que “documentos vazados” apresentavam um processo de difamação de Hemsworth contra a ex-mulher, mas as informações não foram confirmadas por fontes oficiais.

“Ele estava prestes a perder o contrato com a Netflix para a série ‘The Witcher’”, declarou a postagem viral sobre a possível motivação do ator.

Em resposta ao questionamento da veracidade do conteúdo, um dos usuários compartilhou o suposto documento. O mesmo, porém, foi encontrado em um site de modelos para processos, ou seja, não era um documento verdadeiro.

Ex de Miley Cyrus processou a cantora?

As motivações para o rumor podem estar relacionadas, segundo a jornalista Georgia Mooney para o portal The Tab, com o interesse dos fãs em manter o single “Flowers” nas primeiras posições dos serviços de música.

Confira o clipe do single "Flowers"

A música fará parte do novo álbum da cantora Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation".

