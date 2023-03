Rita Lee está bem e ‘tomando sorvete’, afirma filho da artista

Após ser internada na última semana, Rita Lee está se recuperando bem. A confirmação do estado de saúde da artista veio de Roberto de Carvalho, seu marido, que declarou que a cantora está se fortalecendo.

Nesta quarta-feira, 1º, João Lee, um dos filhos de Rita, divulgou em seu perfil no Instagram uma atualização positiva sobre o estado de saúde da mãe. "Gente, minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora, ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news", alertou o produtor musical.

Na última semana, Roberto pediu privacidade com Rita Lee e a família."Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", escreveu o músico.

Rita Lee: o que se sabe sobre o estado de saúde da artista

Rita Lee, 75, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 24 de fevereiro. A artista, conhecida como a "Rainha do Rock" brasileiro estava em estado “extremamente delicado” de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira e do portal Metrópoles.

Após exames de rotina em hospital de São Paulo no dia 20 de maio de 2021, Rita Lee descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo. A artista realizou tratamentos de imuno e radioterapia. O fim do tratamento e anúncio de cura da artista foi em julho de 2022.

