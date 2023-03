De acordo com o site americano TMZ, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, preparou um "banquete" que ajudou a alimentar 500 pessoas, entre convidados e funcionários

Vocalista da banda de rock Foo Fighters, Dave Grohl participou de uma ação solidária em Los Angeles, nos Estados Unidos, para ajudar pessoas em situação de rua. Ele mostrou suas habilidades na churrasqueira e preparou refeições que ajudaram a alimentar 500 pessoas, sendo 450 convidados e 50 funcionários.

De acordo com o site americano TMZ, o líder do Foo Fighters levou 16 horas para preparar o “banquete”, sendo 14 horas para cozinhar e duas para deixar a carne descansar. Ainda segundo o portal, Grohl arcou com todas as despesas e chegou a dormir no estacionamento enquanto a carne era defumada.

A ação foi promovida pela organização Hope The Mission, que “presta serviços a pessoas que carecem de meios” para ter alimentação, abrigo e vestuário. Quando chegou a hora de servir a comida, Dave Grohl conversou com os funcionários e convidados que moravam no abrigo da Hope The Mission.



