Silvero Pereira e Bruno Souto lançam single sobre empoderamento

Bruno Souto e Silvero Pereira relembram marchinhas carnavalescas com o single "Pega Pra Capá", que traz os temas emponderamento feminino e luta LGBTQIA+

De volta ao cenário musical depois de quatro anos, o cantor e compositor Bruno Souto estreou neste Carnaval o single "Pega Pra Capá", inspirado em marchinhas carnavalescas e no frevo pernambucano, de sua terra natal.

Antes conhecido nos gêneros pop rock e indie brasileiro na banda Volver, onde era vocalista, guitarrista e principal compositor, Bruno Soluto convidou Silvero Pereira para colocar voz na canção de Carnaval. A letra da música "Pega Pra Capá" foi composta em torno de expressões idiomáticas do cotidiano do cantor, que tem o Nordeste brasileiro com forte presença na sua desenvoltura artística.

A canção traz questões como o empoderamento feminino e a força da comunidade LGBTQIA+, que resiste ao preconceito e luta pela inclusão na sociedade.

Confira o Lyric Video da canção "Pega Pra Capá"

