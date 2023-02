Shawn Mendes fala sobre pausa na turnê para cuidar da saúde mental

Previsto para fazer shows no Brasil neste ano, Shawn Mendes cancelou a turnê mundial; o cantor canadense declarou estar cuidando da saúde mental

Shawn Mendes, de 24 anos de idade, decidiu encerrar sua turnê mundial para cuidar e priorizar sua saúde mental. Com shows marcados em diversos países, incluindo o Brasil, em 2022, o cantor canadense pausou a turnê “Wonder” em julho do ano passado.

“O processo foi muito difícil. Estou fazendo muita terapia, tentando entender como eu estava me sentindo e o que estava fazendo me sentir daquele jeito”, explicou o músico, em declaração ao The Wall Street Journal.

No início deste ano, Shawn chegou a remarcar alguns shows na Inglaterra, Irlanda e Portugal, porém foram cancelados em seguida. O músico afirmou estar em tratamento para ficar melhor e voltar com as atividades que precisaram ser canceladas.

“Sou muito grato por todas as pessoas que foram tão receptivas, amorosas, gentis e compreensivas. Isso me fez ver como a cultura está começando a chegar a um lugar onde a saúde mental está realmente se tornando uma prioridade”, agradeceu.



