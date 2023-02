Dancin’ Days: novela de 1978 chega ao Globoplay; relembre

Com figurinos e músicas marcantes, o folhetim de Gilberto Braga trouxe ao Brasil a cena de discoteca dos anos 1970. "Dancin' Dayz" está de volta no Globoplay

Rivalidade entre irmãs, música disco e meias de lurex foram responsáveis por deixar um clássico dos anos 1970 marcado na mente dos brasileiros. Escrita por Gilberto Braga, a novela “Dancin’ Days” trouxe à tona discussões sobre os valores da classe média e das elites urbanas, mas sem deixar de dar atenção ao visual dos personagens e à trilha sonora que compôs a história. Depois de 45 anos da estreia, a novela está de volta ao Globoplay.

A trama principal gira em torno da disputa entre as irmãs Júlia Matos (Sônia Braga) e Yolanda Pratini (Joana Fomm) pela filha de Júlia, a jovem Marisa (Glória Pires).

Ainda durante a infância de Marisa, Júlia foi condenada a 22 anos de prisão, acusada de atropelar e matar um guarda-noturno. A jovem passou a ser cuidada por Yolanda. Quando a mãe de Marisa alcança a liberdade condicional, uma de suas principais metas torna-se reconquistar o amor da filha, o que é constantemente dificultado pela socialite Yolanda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo dos capítulos, a vida das personagens passa por diversas reviravoltas, como a volta de Júlia à prisão e, posteriormente, seu casamento com Ubirajara (Ary Fontoura), um homem rico que se apaixona por ela. Após uma viagem à Europa, o casal retorna ao Brasil com Júlia completamente diferente, tanto física como emocionalmente, já que agora está decidida a se vingar de quem a prejudicou.

"Dancin' Days" ficou em cartaz na rede Globo de julho de 1978 a janeiro de 1979 (Foto: Divulgação)



Música disco e meias de lurex



Febre que tomava conta do mundo, “Dancin’ Days” marcou ao registrar a foi a "era disco" que se espalhava pela moda, pelo comportamento, pela cultura e pelas discotecas. Com uma trilha sonora marcante e figurinos inspiradores, a novela ajudou a ditar as tendências dos anos 1970 antes mesmo do conceito das discoteca se instalar de vez no Brasil.

Na música, é inevitável citar o tema de abertura da novela. A canção “Dancin’ Days” tornou-se um clássico e ainda hoje é conhecida pelos versos “Abra suas asas/Solte suas feras/Caia na gandaia/Entre nessa festa”. A música foi interpretada por As Frenéticas, mas composta por Nelson Motta e Rubens Queiroz. Nelson foi dono de uma casa noturna na capital carioca, a Frenetic Dancing Days Discotheque, que serviu de inspiração para a novela.

Já na moda, a cena do retorno de Júlia ao Brasil aparece como ponto de destaque. Ao retornar da Europa, a personagem surge com meias soquetes coloridas de lurex e um salto fino. Tal acontecimento fez com que a novela ficasse marcada como “a história de uma moça que usava meia de lurex”.

Além desta peça, as sandálias de salto alto fino e a calça jogging de cetim com listras laterais, que eram usadas pela protagonista da trama, viraram tendências no Brasil. O sucesso dos trajes assinados pela figurinista Marília Carneiro foi tanto que o folhetim chegou a ser tema de uma reportagem sobre a influência nos hábitos de consumo dos telespectadores, realizada pela revista norte-americana Newsweek.

3 curiosidades sobre Dancin’ Days

- Tida como vilã na novela, a atriz Joana Fomm chegou a receber insultos constantes por conta das maldades de Yolanda, personagem que interpretava

- "Dancin’ Days" foi a primeira telenovela a ser apresentada no México, pela rede Televisa

- O ícone da MPB Gal Costa fez uma participação especial na novela, mostrando seu talento na casa de Julia Matos



Sobre o assunto Atriz Luci Pereira, da novela Travessia, é alvo de xenofobia no RJ

Elas por Elas: novela estreia no Globoplay e vai ganhar remake

Incêndio atinge cidade cenográfica de novela da Globo

Quatro por Quatro: Novela que revelou Letícia Spiller entra no Globoplay

Tags