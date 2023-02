Zezé Motta faz show no Cineteatro São Luiz em março

A atriz e cantora Zezé Motta virá à Fortaleza em março para show no Cineteatro São Luiz. Intitulado “Coração Vagabundo – Zezé canta Caetano”, a apresentação da artista ocorre no dia 5 do próximo mês, com início marcado para às 18 horas.

No repertório, canções da Música Popular Brasileira (MPB) embalam a noite de domingo para o público presente. O show será uma releitura da apresentação lançada na década de 1990, desta vez, Zezé Motta estará acompanhada por um piano, contribuindo para a construção de um momento intimista no palco do São Luiz.

Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia), e já estão à venda no Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zezé Motta em Fortaleza

Quando: domingo, 5 de março, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria presencial do Cine São Luiz

Mais informações: no Instagram @cineteatrosaoluiz



Sobre o assunto Gratuito: Matheus Fernandes e Orquestra da Uece se reúnem em show

Sana 2023: Gloria Groove faz show em julho no Centro de Eventos

Oscar 2023: ‘Aftersun’ e ‘Pinóquio’ são exibidos no Cine São Luiz

Tags