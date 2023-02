Jimin, do BTS, lançará seu primeiro álbum solo

O artista sul-coreano compartilhou com os fãs bastidores da gravação de seu projeto, intitulado FACE; confira a data de estreia

O cantor Jimin, integrante do grupo sul-coreano BTS, divulgou por meio da gravadora Big Hit a data de seu álbum de estreia. O projeto solo está previsto para o dia 24 de março e foi anunciado ao lado de um teaser que formava o nome do álbum, FACE.

Em publicação na rede social Weverse, a agência Big Hit Music descreveu a iniciativa de FAC” como um projeto em que Jimin se encara de frente, “enquanto se prepara para seu próximo passo como artista solo”, disse a nota.

A pré-venda do disco começou na quarta-feira, 22, mas o seu próximo álbum não é a primeira vez que o cantor decide investir na carreira solo. Ao lado de TAEYANG, do grupo BIG BANG, Jimin colaborou com o single “Vibe”.

O artista também participou da trilha sonora do drama “Our Blues” com a música “With You”, além das canções “Lie” e “Serendipity”, ambas incluídas em álbuns do BTS. Em seu primeiro projeto solo completo, Jimin pretende acompanhar os fãs em várias atividades.

Jimin: Quantas faixas o álbum terá? Assista aos bastidores

O álbum incluirá seis músicas, intituladas “Face-off”, “Interlude: Dive”, “Like Crazy”, “Alone”, “Set Me Free Pt.2” e “Like Crazy (English Version)”.

Como parte de sua interação com os fãs, Jimin compartilhou um vídeo dos bastidores de criação do seu novo álbum.

