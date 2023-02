K-pop: BTS terá bonecos Lego; coleção é inspirada em ‘Dynamite'

Os fãs de k-pop agora vão ter mais um item dos seus artistas favoritos para colecionar. A Lego lançou nesta quinta-feira, 16, sua mais nova coleção de bonecos inspirada no BTS.

Com a temática de “Dynamite”, um dos grandes hits da carreira do grupo sul-coreano, a coleção traz os sete integrantes em versão de bonecos, vestindo os figurinos semelhantes ao usado no clipe da canção que rendeu ao BTS indicação no Grammy 2021 na categoria Melhor Performance Pop de Dupla ou Grupo.

Além disso, a coleção da Lego recria os cenários de “Dynamite”, como as lojas de donuts e de discos. Há, também, a quadra de basquete, o caminhão de sorvetes e um palco.

Intitulado “LEGO Ideas BTS Dynamite”, a coleção conta com 749 peças e será lançada oficialmente no dia 1º de março, no valor de $100 dólares. No Brasil, o valor não foi informado e ainda não há previsão de quando o produto chegará nas lojas nacionais.



Confira a coleção LEGO Ideas BTS Dynamite:

