K-pop: Jimin, do BTS, irá lançar música com Taeyang, do Big Bang

O universo do k-pop acordou com grandes novidades nesta quarta-feira, 4. Jimin, do BTS, irá lançar um single em parceria com Taeyang, do grupo Big Bang, na próxima sexta-feira, 13 de janeiro. Integrantes dos dois principais grupos masculinos da Coreia do Sul, a parceria entre os idols foi confirmada nas redes sociais de Taeyang e compartilhada pela Hybe, empresa do BTS.

Vocalista de um dos mais relevantes grupos da segunda geração do k-pop, o Big Bang, Taeyang retorna ao mundo da música após seis anos em pausa com o single “Vibe”. A colaboração com Jimin já era prevista pelos V.I.P.s e Armys, como são chamados os fãs de Big Bang e BTS, respectivamente.

Taeyang foi visto na festa de lançamento de “Jack In The Box”, álbum individual de J-hope, em meados de julho de 2022. Na ocasião, os fãs celebraram a proximidade dos membros de ambos os grupos, já que é conhecido que BTS tinha Big Bang como referência durante os seus primeiros anos de carreira. Na época, Jimin não escondia que admirava Taeyang desde antes da estreia do BTS, em 2013.

“Vibe” será o segundo single solo de Jimin, após o anúncio do hiato do grupo. Em abril, Jimin lançou “With you”, canção em parceria com o músico Ha Sung Woon, que complementa a trilha sonora do kdrama da Netflix “Our Blues”.

Em 2013 Jimin respondeu à pergunta "Qual cantor você mais respeitou e admirou antes de seu debut?"



: Vocês todos sabem a resposta! Taeyang sunbaenim!



JIMIN X TAEYANG IS COMING

VIBE IS COMING



@BTS_twt #VIBEpic.twitter.com/GNPhoy6XLo — Universo Bangtan (@UniversBTS_) January 4, 2023

