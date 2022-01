Jimin do BTS faz cirurgia de emergência e testa positivo para covid

O cantor Jimin do grupo sul-coreano de kpop BTS fez uma cirurgia de emergência na manhã desta segunda-feira, 31 de janeiro. Ao chegar no hospital, o artista também fez um teste para covid-19 e descobriu que estava infectado com a doença.

Jimin começou a sentir dores abdominais e dor de garganta na tarde do último domingo, 30. Ele foi levado a uma emergência de hospital para ser examinado, quando descobriu que estava com apendicite aguda. Além disso, o cantor fez o teste da covid e descobriu estar infectado com a doença.

Sobre o assunto Cantor Márcio Mendes revela homossexualidade aos 72 anos: "Vou mentir até quando?"

Neil Young e Joe Rogan: Spotify perde US$ 2,1 bilhões em valor de mercado

Mileide Mihaile terminou affair para cuidar da mãe com câncer: "Grudei nela"

Jojo Todynho explica o porquê da expressão fechada no seu casamento; entenda

Sol é vaiado 80 vezes na Praça do Ferreira para relembrar episódio histórico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o diagnóstico de apendicite aguda, Jimin foi encaminhado para uma cirurgia, que foi realizada com sucesso, de acordo com os médicos e comunicado da equipe do BTS. O artista está em recuperação, tanto da cirurgia quanto da covid.

Em nota, a Big Hit Music, agência do BTS, informou que o cantor está sentindo apenas dor de garganta como sintoma da covid. Também foi informado que ele não teve contato com nenhum dos membros do grupo durante o período de infecção.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.









Tags