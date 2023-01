RBD: fãs protestam por show da banda em Fortaleza

Após confirmação de shows do RBD no Rio de Janeiro e em São Paulo, fãs fortalezenses da banda mexicana RBD foram às ruas para trazer o grupo para o Ceará. A manifestação aconteceu no sábado, 14 de janeiro, e repercutiu nas redes sociais.



Formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, a banda teve início em 2004, a partir da novela "Rebelde". Perto de completar 20 anos, em 2024, a novela se tornou um sucesso mundial. Confira o protesto em Fortaleza:

Em Fortaleza, fãs do RBD fazem protesto solicitando show do grupo na cidade. Participaria? pic.twitter.com/Y5B1OpF18p

Antes, uma conta no Twitter reuniu mais de 1.300 interessados num possível show do quinteto em terras cearenses. O perfil "RBD Oficial" curtiu comentário pedindo apresentação na Capital, o que já foi suficiente para alegrar a "fanbase" fiel aos remanescentes da novela "Rebelde", sucesso dos anos 2000.

O perfil "RBD em Fortaleza 2023" também compartilhou vídeo de grupo de fãs cantando músicas da banda na praça de alimentação do shopping Iguatemi, em Fortaleza.

A turnê "Soy Rebelde Tour 2023" tem shows confirmados em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio de Janeiro no dia 19 de novembro.

