RBD publica vídeo que sugere reencontro da banda em 2023

Os integrantes Dulce Maria, Anahí, Maitê Perroni, Christopher Uckermann devem retornar com agenda de shows após atualização de site da banda

Nas redes sociais, os integrantes originais de RBD publicaram um vídeo nesta segunda-feira, 19, que mostra cenas da novela mexicana e um reencontro dos artistas. “Prepare sua gravata”, anunciam o grupo em site, que rapidamente ficou instável pelo alto número de acessos paralelos.

No site, uma data: 19 de janeiro de 2023. A expectativa é que, neste dia, a banda anuncie os detalhes da nova turnê de Rebeldes. No Twitter, brasileiros repercutem a publicação em êxtase: “Tá acontecendo!”.

Na última quinta-feira, 15, uma característica em comum aos membros de RBD chamou a atenção dos fãs: Anahí, Christian Chavez e Christopher Uckermann apagaram suas fotos de perfil no Instagram e arquivaram todas as publicações.

O fato fez com que muitas pessoas já começassem a especular novos projetos da equipe.

TÁ ACONTECENDO! O RBD ACABA DE QUEBRAR A INTERNET ANUNCIANDO O SEU RETORNO pic.twitter.com/3AV3wpoZA5 — Luscas (@Luscasreall) December 19, 2022

RBD retorna em 2020, após 11 anos separados

Criado a partir de uma novela mexicana que foi ao ar de 2004 a 2009, os seis integrantes da banda RBD se reuniram após 11 anos do fim da banda. O reencontro, que se tornou público no dia 23 de dezembro de 2019 com uma foto dos seis abraçados na casa de Alfonso Herrera, que interpretava “Miguel” na novela "Rebelde".

Um ano depois, em 26 de dezembro de 2020, ele realizaram o show virtual "Ser o Parecer: The global virtual union". A apresentação, transmitida em meio ao contexto de isolamento social por causa da pandemia do covid-19, contou com quatro dos seis membros originais da banda. Participaram Anahí, Christian, Christopher e Maite. Dulce Maria e Alfonso Herrera ficaram de fora por questões pessoais.

Por meio dos perfis pessoais no Twitter e Instagram, os seis publicaram declarações consideradas pelos fãs como cartas de amor abertas. “Para sempre”, escreveu Anahí, ao lado da foto. “11 anos depois”, publicou Alfonso, também acompanhado da mesma imagem de Anahí. “6 almas unidas pelo amor”, disse Christian.

“Ontem eles devolveram ao meu coração 5 pedacinhos que há 11 anos não estavam mais juntos. Quando nos vemos novamente nossos olhos só recordam o incrível e o mal é esquecido”, escreveu Dulce. (Colaborou Lucas de Paula)

