The White Lotus: brasileiro tem ilustrações na abertura da série

Um dos principais sucessos recentes da HBO, a série antológica “The White Lotus” conquistou fãs pela trama que mistura mistério e humor. Entre aspectos de destaque da repercussão da obra, estão os créditos de abertura da obra, que chamam a atenção pela música intensa e pelas ilustrações que parecem "esconder" revelações da trama. Parte das artes que são mostradas nas aberturas das duas temporadas da produção têm DNA brasileiro e o responsável é o ilustrador sergipano Lezio Lopes, que se formou no Ceará e hoje vive na Austrália.

A produção, criada pelo roteirista e diretor Mike White, acompanha as dinâmicas e mistérios de grupos de hóspedes e funcionários de hotéis de luxo em diferentes cidades nas duas temporadas lançadas até aqui. A segunda, que se passa na Sicíla, na Itália, chegou ao fim neste domingo, 11. A primeira focou no Havaí, nos EUA.







"Sinto-me honrado por ter colaborado com (o estúdio) Plains of Yonder nos créditos de abertura de 'The White Lotus: Segunda Temporada'. Desta vez, criamos ilustrações originais para serem apresentadas junto com belos afrescos italianos, retratando o amor e as histórias trágicas do show. É uma bênção trabalhar com artistas incrivelmente criativos e talentosos", celebrou o artista em post nas redes sociais.

Lezio fez ilustrações para as aberturas das duas temporadas em colaboração com o estúdio criativo Plains of Yonder, criado por Katrina Crawford and Mark Bashore, que assinam a direção dos vídeos. No site oficial, o brasileiro compartilha que tem como principais inspirações a moda, a fotografia e a natureza.

