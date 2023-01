Museu do Videogame Itinerante chega a Fortaleza em janeiro

O público poderá conhecer diferentes modelos de videogames e participar de torneios durante exibição do Museu do Videogame Itinerante

O Museu do Videogame Itinerante volta a ser realizado em Fortaleza a partir do próximo dia 10 de janeiro. O local escolhido para receber o evento de videogames retrôs é o Shopping Iguatemi Bosque. A visitação é gratuita e aberta ao público e estará disponível até o dia 29 deste mês no empreendimento.

Os apreciadores dos itens eletrônicos poderão conferir mais de 350 consoles de todas as gerações de videogames, incluindo desde o primeiro fabricado no mundo, Magnavox Odyssey (1972), até os mais recentes, como PlayStation 5 e Xbox Series. A data inicial de estreia (7 de janeiro) foi alterada para três dias depois, mas a programação seguirá a mesma.

Sobre o assunto Fabiano Piúba assume secretaria do Ministério da Cultura de Lula

Acidente com ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro; veja como foi

Coluna Vanessa Passos: A escrita me ensinou a não ter pressa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de poder conhecer diferentes modelos de videogames, o público terá a chance de jogar em aparelhos clássicos, como o Atari 2600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Nintendo 64, Sega Saturn, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2 e outras versões.

Haverá também concurso de cosplay, torneios de jogos, palco de dança, área de realidade virtual (PlayStation VR), controles gigantes, simuladores de corrida e encontro K-Pop. O Museu do Videogame Itinerante estará aberto de segunda-feira a sábado, das 15h às 21 horas, e aos domingos, das 14h às 20 horas.

Museu do Videogame Itinerante

Quando: de 10 de janeiro a 29 de janeiro; visitação de segunda-feira a sábado, das 15h às 21 horas, e aos domingos, das 14h às 20 horas

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz);

Mais informações: perfil @museudovideogameoficial no Instagram e @museudovideogameitinerante no Facebook

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags