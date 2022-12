HBO remove séries do catálogo; "Westworld" é uma delas

Além de "Westworld", as produções originais da HBO Max: "Minx" e "Love Life", também sairão da plataforma para economizar gastos

Um dos maiores sucessos da HBO, a premiada série “Westworld”, ganhadora de nove Emmys, deve deixar o catálogo da HBO Max em breve, de acordo com informações divulgadas pela Warner Bros. Discovery, ao portal Deadline. Outra produção recente da plataforma, a série “The Nevers”, criada por Joss Whedon, também deve ser levada para outra plataforma, assim como os originais “Minx”, “Love Life” e “Gordita Chronicles”.

A decisão de David Zaslav, CEO da WBD, é alinhada com a tentativa de cortes de gastos enquanto a empresa se aproxima de uma reavaliação de final de ano. Com a remoção dos títulos do catálogo, o estúdio economiza pagamentos para elenco e equipe das produções.

“Westworld” foi cancelada em novembro deste ano, após quatro temporadas. Já “The Nevers”, que estreou em em 2021, ainda precisa concluir sua primeira temporada, mas a segunda parte deverá ser levada diretamente para a nova plataforma que ainda não foi divulgada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda não se sabe se a decisão afetará o catálogo da HBO Max no Brasil. Recentemente, a Warner anunciou a antecipação da fusão entre os serviços HBO Max e Discovery+, e adiantou mudanças tanto para a DC quanto para a HBO Max, incluindo a criação de um novo serviço de streaming gratuito.

O streaming da fusão entre Warner e Discovery, o Max, acontecerá no primeiro semestre de 2023. A América Latina receberá o serviço após os EUA, seguida pelos mercados da Europa, em 2024. Os serviços da Warner conquistaram 3 milhões de assinantes em todo o mundo nos últimos três meses.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags