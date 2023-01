Netflix: série sobre Boate Kiss ganha trailer e data de estreia

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 9, o trailer e a data de estreia da minissérie “Todo Dia a Mesma Noite”. A obra é inspirada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex e retrata a tragédia ocorrida em Santa Maria (RS) na Boate Kiss em 2013, quando 242 pessoas morreram após incêndio no local. A produção chega à plataforma em 25 de janeiro.

A estreia da série ficcional no streaming acontece quase exatamente dez anos depois da trágica noite de 27 de janeiro de 2013. Estudantes de cursos universitários e técnicos da Universidade Federal de Santa Maria estavam reunidos no local para uma festa. Durante show da banda Gurizada Fandangueira, foi utilizado instrumento pirotécnico que provocou a queima da espuma que revestia o estabelecimento.

Integrantes da banda e um segurança da boate tentaram apagar as chamas com extintores, mas sem sucesso. A queima da espuma liberou fumaça tóxica que levou à morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O trailer é iniciado com encenação do momento em que a banda acendeu o instrumento pirotécnico.

Marcada também por trilha sonora com a música “Sentinela”, na voz de Milton Nascimento, a prévia prossegue com a tensão de parentes à procura de informações sobre o incêndio, além da busca por sobreviventes e a posterior luta de pais e familiares por justiça pelos que faleceram na tragédia.

“Todo Dia A Mesma Noite” tem direção geral de Julia Rezende e revela os bastidores do ocorrido. Dividida em cinco capítulos, a minissérie retrata da investigação policial sobre as circunstâncias que levaram ao incêndio até o início da luta por justiça travada pelas famílias das vítimas. O elenco tem nomes como Debora Lamm, Thelmo Fernandes e Paulo Gorgulho. Daniela Arbex participou como consultora criativa da obra.



