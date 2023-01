Netflix: 3ª temporada de Outer Banks ganha data de estreia

Nesta terça-feira, 3, a Netflix revelou a data de estreia da terceira temporada de “Outer Banks”. Nas redes sociais, a plataforma anunciou que os novos episódios chegam no dia 23 de fevereiro.

O streaming ainda aproveitou para divulgar novas imagens da terceira temporada, que marca o retorno das aventuras dos Pogues, grupo de adolescentes que vivem em Outer Banks, na Carolina do Norte.

Prováveis tramas da 3ª temporada

Antes de trazer os prováveis enredos da nova temporada, é importante relembrar alguns acontecimentos da segunda temporada que chocaram os fãs e foram fruto de diversas especulações.

A guerra entre os Camerons e os Pogues provavelmente continuará com Pope querendo recuperar a cruz de ouro agora roubada. Pope, enquanto fugia do grande navio, diz que “não acabou” enquanto procuram refúgio em uma remota ilha abandonada. Eles decidem ficar na ilha, mas não se sabe até quando isso se manterá, pois suas famílias os colocaram como “desaparecidos”.

Pope provavelmente terá como foco descobrir a relação de seus familiares com a Cruz de Santo Domingo. Falando nos Camerons, Ward Cameron, pai de Sarah, certamente fingiu sua morte e está tentando passar desapercebido pela trama.



Depois de alguns desentendimentos no final da segunda temporada, incluindo John B poupando a vida do pai de Sarah, é provável que Ward continue desempenhando um papel fundamental no conflito daqui para frente. O grande questionamento é se ele será finalmente pego ou não.

O que esperar da 3ª temporada de Outer Banks

A maior questão para a 3ª temporada é responder como e por qual motivo o pai de John B, Big John, está de volta. Ele parece saber onde está a Cruz da Dinamarca, mas foi dado como “meio morto”.



Em entrevista à EW, Josh Pate, ator que interpreta John B, revela alguns detalhes sobre o que podemos esperar do seu personagem na 3ª temporada: “O relacionamento de John B com seu pai é um grande tema. Eventualmente eles vão se encontrar novamente e John B tem que reconciliar sua versão idealizada de seu pai morto com a realidade de seu pai vivo. Isso nos dá muitas coisas temáticas de pai e filho para trabalhar”.

