"1899" é cancelada pela Netflix após uma temporada

A série “1899” não terá uma nova temporada. Nesta segunda-feira, 2, os criadores da produção, Baran Bo Odar e Jantje Friese, publicaram um comunicado agradecendo o carinho dos fãs e lamentando a finalização do enredo, que estava planejado para chegar ao fim somente na terceira temporada.

“Com coração pesado precisamos contar a vocês que '1899' não será renovada. Adoraríamos terminar essa incrível jornada com as temporadas 2 e 3, como fizemos com 'Dark'. Mas, às vezes, as coisas não acontecem da forma planejada. É a vida. Sabemos que isso vai desapontar milhões de fãs por aí. Mas gostaríamos de agradecê-los do fundo dos nossos corações por serem parte desta aventura maravilhosa. Amamos vocês. Nunca se esqueçam”, dizia a nota publicada no Instagram.

A produção, que tem os mesmos criadores de “Dark”, eleita em 2020 como “Melhor Série da Netflix” pelo Rotten Tomatoes, chegou à plataforma em 17 de novembro de 2022. “1899” acompanhava a tripulação de um navio que passa por experiências misteriosas após encontrar uma outra embarcação em alto mar, dada como desaparecida há meses. A primeira e única temporada finalizou com um clima misterioso e alguns ganchos para o futuro.

