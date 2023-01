Netflix, Disney+ e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Netflix e Star+

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Ginny e Georgia" e "Jurassic Park", confira as opções!

Netflix

Na segunda temporada de "Ginny e Georgia", novos relacionamentos e desafios aguardam Ginny e Georgia em Wellsbury. Mas os segredos do passado podem colocar tudo a perder.

Star +

Em "Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros", os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm fazem parte de um seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. O idealizador do projeto e bilionário John Hammond garante a todos que a instalação é completamente segura. Mas após uma queda de energia, os visitantes descobrem, aos poucos, que vários predadores ferozes estão soltos e à caça.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Os Reis do Mundo



Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street



Ginny & Georgia (temporada 2)



Copenhagen Cowboy



O Pálido Olho Azul



A Vida Mentirosa dos Adultos



Jornadas Supremas Pokémon: Parte 1



Máfia de Mumbai: Polícia Contra o Crime Organizado

Disney +

O Repatriado



The Bad Batch



Se estas paredes cantassem



Summer Magic Quest 2022



America’s FHV Animals (temporada 2)



Os Vizinhos Green (temporada 2)



Star Wars: The Bad Batch (temporada 2)



Star+

Bisping: The Michael Bisping Story



Brian Wilson: Long Promised Road



Miracles from Heaven



Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros



Jurassic Park III



Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros



O Mundo Perdido: Jurassic Park



Bleach (temporadas 1 a 16)



Les Amateurs (temporada 2)



Real Housewives of New Jersey (temporada 16)



Small and Mighty (temporada 1)



Pride: To Be Seen - A Soul of a Nation Presentation



Soul of a Nation: Mi Gente: Groundbreakers and Changemakers



