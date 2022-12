Anitta é mencionada pela segunda vez no Livro dos Recordes

Anitta foi citada pela primeira vez no Livro dos Recordes após atingir marco histórico no Spotify com a faixa que compõe o álbum "Versions of me"

Anitta, 29 anos, entrou mais uma vez para o Guinness World Records (Livro dos Recordes). Desta vez, o motivo foi a cantora ter se tornado a primeira mulher latina a conquistar o prêmio "Best Latin" no VMA (Video Music Awards), por sua música solo "Envolver".

“Em 28 de agosto de 2022, 'Envolver' de Anitta (a brasileira Larissa de Macedo Machado) levou as honras na categoria Melhor Vídeo Latino no MTV Video Music, exibidos no Prudential Center em Nek, Nova Jersey, EUA. Anitta foi a primeira mulher solo – e o primeiro artista brasileiro – a ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Latino, eliminando a concorrência de nomes como Bad Bunny e Papai Yankee”, divulgou o site oficial do livro dos recordes.

Em julho deste ano, a artista teve sua primeira participação no Guinness World Records devido também ao sucesso da música “Envolver”. A cantora foi reconhecida por ser a primeira artista latina a atingir o primeiro lugar do Spotify Global com a canção.

Além das entradas no Livro dos Recordes, Anitta conquistou diversas premiações internacionais. Entre elas, o American Music Awards (AMA), o Europe Music Awards (EMA), e Latin American Music Awards, o Los40 Music Awards, e o próprio VMA. No Brasil, a artista ganhou troféus como o MTV Miaw e o Prêmio Multishow.



