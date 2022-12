Anitta apresenta hit "Envolver" no Amazon Music Live nesta sexta, 16

A brasileira Anitta participou pela primeira vez no Amazon Music Live, novo programa semanal que transmite shows ao vivo e traz grandes artistas da plataforma estadunidense. A apresentação do programa ficou por conta de 2 Chainz, um dos principais nomes do rap e hip hop mundial, vencedor do Grammy de Melhor Performance de Rap com “No Problem”, em 2017.

A performance de Anitta ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 16, e contou com uma apresentação da música “Envolver”, single que se tornou a música latina mais ouvida no Spotify em 2022.

Além do hit que conquistou o Guinness World Records, a cantora também apresentou “Boys Don’t Cry”, “Simply The Best” e “La Loto”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista a apresentação de Anitta com “Envolver”:



Podcast Vida&Arte





O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags