Anitta: novo EP vaza horas antes de lançamento e artista lamenta

A cantora Anitta lamentou em suas redes sociais o vazamento das três músicas de seu novo EP "À procura da Anitta perfeita". Segundo a artista, o projeto era uma surpresa e foi lançado antes do horário planejado, que seria às 21 horas desta quarta-feira, 30.

O novo trabalho de Anitta foi inteiramente lançado nesta quinta-feira, 30, às 21 horas na Apple Music. Nomeado como "À procura da Anitta perfeita", o EP tem sete músicas e três delas vazaram na plataforma mais cedo, na tarde do mesmo dia. Todas as canções do novo projeto são em português.

“Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas”, escreveu Anitta no Twitter.

A artista, na mesma publicação, alfinetou: “Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado”. O “W” foi especulado pelos fãs como uma referência a gravadora de Anitta, a Warner Music.

Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje as 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado. pic.twitter.com/xgmmOAWiew — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

A cantora, no entanto, não confirmou a teoria dos fãs sobre o “W” fazer referência a gravadora e ironizou: “W de Wandinha... estou adorando essa série”.

Sobre o restante das músicas, ressaltou que elas “foram misteriosamente salvas do equívoco”. As canções que não foram vazadas saíram às 21 horas na plataforma, como a artista havia planejado.

Anitta finalizou: “Enquanto isso seguimos por aqui tirando leite de pedra. E compartilhando as vitórias com vocês. Beijos e muito amor. Espero que gostem da "surpresa" rs”.

