Anitta aparece com novo affair em trio elétrico do Carnatal

Lucca Picon acompanha a apresentação da cantora durante o Carnatal e registra os momentos com sorriso no rosto

Anitta está vivendo um novo affair. O rapaz se chama Lucca Picon e tem 21 anos. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estão no mesmo hotel em Natal e chegaram juntos ao Carnatal 2022, evento que acontece até este domingo, 11, na cidade.

Na festa, a cantora foi convidada para fazer uma ação da Beats e se apresentar no trio elétrico. O show de sábado, 10, começou às 19h30min e terminou quatro horas depois. A artista cantou a maioria das suas produções e teve Lucca ao seu lado registrando o momento.

Lucca Picon, ex-"Malhação", já havia acompanhado Anitta em um show em São Paulo e em um lançamento de documentário. Mas, foi em cima do trio elétrico que ele mostrou sua admiração pela performance de Anitta. O ator filmou cada coreografia com um sorriso no rosto, aproveitando o início da micareta.

Anitta e Lucca Picon se divertem em trio elétrico (Foto: Reprodução Brasil News )



Dias antes do show, os dois publicaram alguns stories no Instagram em um ambiente parecido, fazendo com que as especulações dos fãs surgissem. A “Girl from Rio” estava solteira desde setembro após término do namoro com o produtor musical canadense Murda Beatz. Procurada para confirmar o relacionamento com Lucca, a assessoria da artista não retornou o contato.

A 31ª edição do Carnatal, um dos principais carnavais fora de época do Brasil, traz três dias de evento com 36 horas de festa no total. Com nomes como Bell Marques, Anitta, Léo Santana, Nattan e Gusttavo Lima.

Na semana passada, Anitta cancelou a participação que faria na Farofa da Gkay, no dia 7, para fazer um tratamento de saúde. O evento foi realizado em Fortaleza, no hotel Marina Park.

