Anitta dá entrada em hospital, mas tranquiliza fãs: "Tá tudo bem"

A cantora Anitta deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, e confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Através do Twitter, Anitta tranquilizou os fãs.

"Tá tudo bem, gente... tudo certo", escreveu. "Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile", finalizou sem dar mais detalhes sobre o motivo da ida ao hospital.

Nos últimos dias, Anitta esteve no Japão ao lado das amigas Lexa e Gabi Lopes, mas já está em solo brasileiro novamente.

Na quarta, 30, a cantora lançou de surpresa o EP "À procura da Anitta perfeita". As sete faixas do novo projeto são em português. Inicialmente, a estreia seria às 21 horas de quarta, mas o EP teve parte das canções vazadas na Apple Music. Anitta chegou a lamentar o acontecido. "Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas”, escreveu no Twitter.

