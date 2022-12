Anitta é hospitalizada e cancela participação na Farofa da Gkay

Anitta foi hospitalizada novamente nesta quarta-feira, 7, e cancelou sua apresentação na Farofa da Gkay. A assessoria da cantora publicou a informação em um comunicado oficial.

"Comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay deste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (7/12) em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã (quinta-feira)", informou a assessoria.

Esta é a segunda vez em poucos dias que Anitta é internada em um hospital. No último dia 1, a artista deu entrada no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O motivo da internação não foi informado e ela recebeu alta no dia seguinte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, Anitta acalmou os fãs no dia da primeira internação: “Tá tudo bem , gente... tudo certo. Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile".

Segundo o portal UOL Splash, Gloria Groove substituirá Anitta na Farofa da Gkay.



Sobre o assunto Anitta revela diagnóstico de Epstein-Barr, vírus que pode causar da esclerose múltipla

Anitta dá entrada em hospital, mas tranquiliza fãs: "Tá tudo bem"

Anitta: novo EP vaza horas antes de lançamento e artista lamenta

Richarlison promete ficar com Anitta após ganhar Copa: "Eu pego"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags