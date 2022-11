Com Dori Caymmi, Festival Choro Jazz começa neste fim de semana

A primeira versão com público presencial desde a pandemia, homenagens a importantes músicos brasileiros, rodas de choro, oficinas, shows e outras atividades: esses são alguns dos ingredientes que marcam a realização de mais um Festival Choro Jazz. Em sua 11ª edição, o evento ocorre em Fortaleza e Jericoacoara reunindo artistas cearenses e nacionais em diferentes programações de forma gratuita a partir desta quinta-feira, 24.

A programação de shows está dividida em dois blocos, sendo o primeiro realizado na Capital cearense de quinta-feira, 24, a sábado, 26, sempre a partir das 19 horas. Em Jericoacoara, as apresentações acontecerão de 29 de novembro a 4 de dezembro na praça principal, com acesso livre ao público e reunindo nomes como Giuliano Eriston, Vanessa Moreno e Marimbanda.

Em Fortaleza, os shows serão realizados no Cineteatro São Luiz, com retirada de ingressos disponível às 16 horas de cada dia do festival. Logo no primeiro fim de semana haverá abertura com show do baterista, arranjador e compositor cearense Pantico Rocha com seu quinteto. Em seguida, o violonista Marcel Powell, filho de Baden Powell, se reúne com o pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzetta.

Uma programação de workshops e oficinas será desenvolvida em Jericoacoara, com atividades como “Levadas de Mão Direita”, com Marcel Powell, no dia 30, e “Fundamentos da escrita para violão – Transcrição e arranjo”, com Paulo Bellinati, no dia 1º. É possível conferir o cronograma completo no site do Festival Choro Jazz.

Fora do cenário midiático

Produtor e curador do Choro Jazz, Antonio Ivan Capucho defende a “diversidade” proposta pelo festival em sua programação a cada ano, com o objetivo de “trazer grandes nomes da música que não estão no cenário midiático”, mas que têm qualidade excepcional e, a partir disso, levar os ensinamentos “desses mestres para a comunidade e os amantes da música”. Ele destaca a importância da realização presencial do evento e sente “uma alegria muito grande” por isso.

Quem também compartilha dessa alegria é o baterista, percussionista, violonista e compositor Pantico Rocha, responsável por abrir a programação do festival junto com Hanry Gael no saxofone, Wanderley Freitas no baixo, Misael Silva na guitarra e Misael Silva no trompete.

“Todo mundo sabe que foi muito difícil esse momento que nós passamos na pandemia. Todo mundo sofreu muito, e os artistas ainda tiveram um pouco de alento com as apresentações on-line. Mas é impressionante: nós dependemos do público para a nossa emoção gerar realmente uma emoção forte e verdadeira. O público é a resposta ao nosso trabalho. Então nada melhor do que a gente voltar ao presencial”, enfatiza.

No show, o artista mostrará suas composições instrumentais pela primeira vez em um show. O repertório incorporará uma “pegada bem intensa”, passeando por influências pop brasileiras, mundiais e afro. “O público pode esperar um show bem denso, com momentos, obviamente, mais suaves. Mas pode esperar que vem pancada por aí!”, revela.

Instrumentista Pantico Rocha se apresenta na abertura do Festival Choro Jazz com seu quinteto (Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação)



Celebrando Ivone Lara

Um dos principais momentos deste primeiro fim de semana de Choro Jazz será o show da violonista, cantora e compositora cearense Theresa Rachel. Para encerrar a etapa do festival em Fortaleza, ela homenageia no sábado, 26, o centenário da “Rainha do Samba” Dona Ivone Lara, ocorrido em 2021. Ela faleceu há quatro anos devido a um quadro de insuficiência respiratória.

A escolha das músicas que compõem o show se relaciona com a própria trajetória de Theresa Rachel, a partir do que canta em rodas de samba e casas de show em Fortaleza. Além das mais famosas de Dona Ivone Lara, serão interpretadas canções “mais lado B” da obra da sambista. “Vamos caminhar por aí, trazendo um pouquinho do que a maioria das pessoas conhece da Dona Ivone Lara e algumas coisas não tão conhecidas, mas tão bonitas quanto e que as pessoas merecem conhecer”, antecipa.

“Acho que pra mim, que tô vindo agora, que tô começando, que tô colocando o meu pé nessa carreira, é muito importante ouvir quem veio antes, pra aprender, pra evoluir, pra ter como referência esses grandes mestres. A Dona Ivone Lara, pra mim, como essa grande referência, eu não poderia deixar de, se tivesse essa oportunidade, homenageá-la”, avalia.



Confira programação:

Fortaleza



Quando: 24 a 26 de novembro, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 – Centro)



quinta-feira, 24

- Pantico Rocha e quinteto

- Gilson Peranzzeta (piano) e Marcel Powell (violão)



sexta-feira, 25

- Marco Pereira (violão) e Paulo Bellinati (violão)

- Dori Caymmi



sábado, 26

- Theresa Rachel

- Nelson Faria (guitarra) e Ney Conceição (contrabaixo)



Jericoacoara



Quando: 29/11 a 4/12, às 21 horas

Onde: Praça principal



terça-feira, 29

- Fábio Peron Trio

- Derico Sciotti (sax) e Jeff Sabbag (piano)



quarta-feira, 30

- Marco César (bandolim), Jorge Simas (violão de 7) e João Paulo (cavaco)

- Marco Pereira e Paulo Bellinati (duo de violões)



quinta-feira, 1º

- Nelson Faria (guitarra) e Ney Conceição (contrabaixo)

- Gilson Peranzzeta (piano) e Marcel Powell (violão)



sexta-feira, 2

- Marimbanda

– Sérgio Santos e Renato Braz (homenagem a Dori Caymmi)



sábado, 3

– Michael Pipoquinha (contrabaixo) e Pedro Martins (guitarra)

- Quinteto de Daniel e Victor D´Alcântara (tributo a Miles Davis e John Coltrane)



domingo, 4

- Giuliano Eriston (violão e voz) e Vinicius Matos (clarinete)

- Mestrinho (acordeom) convida a cantora Vanessa Moreno

Programação gratuita

Mais informações: chorojazz.com



