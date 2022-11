Festival com Erykah Badu é criticado por falta de artistas negros

Na última quarta-feira, 23, foi anunciado nas redes sociais a vinda da cantora americana Erykah Badu ao Brasil, em 2023, para show em evento organizado pelos festivais Nômade e Wehoo. Apesar da celebração por sua presença - Badu é um dos grandes nomes do soul, do R&B e da black music -, fãs e artistas criticaram nas redes sociais a pouca participação de negros na abertura do show.

Para o line-up, foram chamados a banda Bala Desejo, a cantora e compositora Céu e o trio Gilsons. Com essa seleção, internautas reclamaram da falta de artistas negros e de músicos que combinem com o estilo de Erykah Badu. O show está previsto para acontecer em 22 de janeiro em São Paulo, no Memorial da América Latina.

Apesar de o Gilsons ser formado por negros, a musicalidade do trio não teria associação com a de Badu, o que se encaixaria na reclamação da segunda crítica. Em seus lugares, foram requisitados nomes como Flora Matos, Tássia Reis, Luedji Luna e Xênia França. Esta última, por sinal, se manifestou em suas redes sociais.

"Hoje acordei bombardeada de tags no post que anuncia a vinda de Erykah Badu a São Paulo. E surpreendendo um total de zero pessoas estava anunciado também o line up de abertura do show. Totalmente desconectado do momento presente, dado que essa artista é uma instituição da cultura preta mundial e todo mundo sabe que ela dialoga com diversos artistas da música preta brasileira atual”, iniciou.

Xênia afirmou que tinha admiração e respeito pelos profissionais escolhidos para a abertura, mas reforçou o lado de conexão do trabalho de Badu com outros artistas. “Quando vejo uma coisa dessa tenho vontade de rir, porque chega a ser ridículo (burrice) ignorar o que há de mais interessante e original em termos de linguagem contemporânea preta e tenho certeza que Badu ficaria feliz e orgulhosa de dividir uma noite com os nomes que tenho aqui na manga e vocês sabem quem são", enfatizou.

"Sobre o Line up de Abertura" pic.twitter.com/cF1OxD8Q7Z — Xenia França (@Xeniafranca) November 23, 2022

Em seus stories no Instagram, a cantora Luedji Luna compartilhou as mensagens de Xênia França, e destacou: “Quem tem medo de tirar uma artista preta da base da pirâmide?”.

Cancelamentos

Diante das críticas dos internautas e artistas ao festival, Bala Desejo e Céu anunciaram em suas redes sociais que estavam se retirando do line-up da abertura do show de Erykah Badu. A banda afirmou que aceitou o convite “antes de saber exatamente quais seriam os artistas do line up e a programação completa do festival”.

A banda ainda pontuou o desejo de ser substituída “por muitos dos talentos da música preta brasileira, alguém que dialogue diretamente com o legado de Badu”, pois “há muitos artistas com mais propriedade para ocupar esse lugar” que o grupo.

No caso de Céu, a cantora afirmou que no palco de seu show haveria preferencialmente mulheres pretas e majoritariamente artistas pretos. "Isso se daria não só na banda, mas também com uma artista extra, escolhida para uma participação especial, que ainda estava em negociação. Alguém com conexão direta com o legado dos artistas evocados nessa noite de celebração", revelou.

Reformulação na programação

Na manhã desta quinta-feira, 24, o Festival Nômade se pronunciou a respeito das críticas à escalação montada. Após “um dia de muita reflexão e troca de ideias”, a organização afirmou que houve um comum acordo com os artistas parceiros anteriormente selecionados e que haverá uma reformulação na lista dos profissionais escolhidos.

“Nossa equipe está muito grata e honrada de trazer a icônica Erykah Badu para São Paulo no ano que vem, e esperamos receber vocês em um dia marcante de muita celebração e energia boa. Para esse dia, vamos trazer a potência de mulheres únicas e que admiramos da cena brasileira, que serão divulgadas muito em breve”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nômade Festival (@nomadefestivalsp)

O show de Erykah Badu será realizado no “Nômade Apresenta”, programação criada pelo festival para promover “shows únicos de artistas nacionais e internacionais no Brasil”. Assim, a apresentação da cantora americana acontecerá fora do festival principal, com data prevista para maio de 2023 e com atrações que ainda serão anunciadas.

Erykah Badu no Brasil

A cantora chega a terras brasileiras em 2023 para celebrar os 25 anos de seu primeiro disco, “Baduizm”. O trabalho ganhou o Grammy de Melhor Performance Vocal Feminina de R&B e Melhor Álbum de R&B. Além de São Paulo, Erykah Badu se apresentará no Rio de Janeiro, em 24 de janeiro, no Viva Rio.



