Planeta Atlântida revela atrações de 2023; Jota Quest e Ivete entre elas

Nesta segunda-feira, 21, o Planeta Atlântida anunciou as atrações de 2023, trazendo uma ampla variedade de estilos musicais que vão animar uma das maiores festas do sul do País. Pop, funk, trap, sertanejo, rap, pagode, rock e música eletrônica são alguns dos gêneros que serão representados por artistas nacionais. A 26ª edição do festival ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. A iniciativa é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group com patrocínio de Renner, Banrisul e Unisinos.

"A 26ª edição do Planeta Atlântida se prepara para contar uma história muito especial que estamos preparando há mais de um ano. Apresentando um line-up com muita diversidade musical, que sempre foi uma marca do Planeta. Artistas inéditos, shows exclusivos construídos junto com os artistas, reencontros, todos muito conectados com a essência do festival", afirma Gustavo Sirotsky, diretor artístico do Planeta Atlântida.

Com todos os estilos

Vintage Culture é uma das atrações que animará os fãs de música eletrônica, sendo ele recém-eleito o melhor DJ de House Music do mundo pela revista inglesa DJ MAG. Após cinco edições longe dos palcos do Planeta Atlântida, Ivete Sangalo retorna para um show que contempla todas as fases da carreira. Já Matuê fará show exclusivo para o evento e promete surpresas, acompanhado de artistas da 30PRAUM (selo fonográfico e produtora musical do rapper).

Jota Quest, Ludmilla, Gilsons e Luísa Sonza são outros nomes garantidos pelo festival. Hits como “Vermelho”, “Bonekinha” e “Coisa Boa” animarão o público com Gloria Groove. Luan Santana, Dilsinho e Jão trarão seus últimos lançamentos, representando a força dos seus estilos musicais. Sucesso do pop rock nacional, Lagum está na lista dos confirmados, assim como Dubdogz, duo de DJs, e a dupla sertaneja Matheus & Kauan, que faz sua estreia no festival.

Comandado pelos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho, com vocais de Egypcio (Tijuana), Charlie Brown Jr. retorna com nova formação para celebrar 30 anos de carreira, assegurando o posto de uma das bandas que mais se apresentaram ao longo dos anos no festival.

Outro campeão de participações no festival e uma atração aguardada pelos planetários, Armandinho vai cantar seus hits com coro do público. Vitor Kley também está entre as atrações com um show que trará canções inéditas do álbum “A Bolha”. Mais gaúchos têm presença confirmada: Comunidade Nin-Jitsu, Vera Loca e DJ Cabeção. A edição de 2023 marcará ainda o retorno da banda Reação em Cadeia, liderada pelo vocalista Jonathan Corrêa.

Alguns virais da internet de 2022 também marcarão presença, como o Jovem Dionísio, do hit “Acorda Pedrinho”, além de Poze do Rodo com participação do rapper Chefin, dois nomes do funk e do rap e também detentores de recordes em plataformas digitais.

Confira todas as atrações do Planeta Atlântida 2023:

- Vintage Culture

- Ivete Sangalo

- Matuê & 30praum

- Jota Quest

- Luan Santana

- Ludmilla

- Luísa Sonza

- Jão

- Dilsinho

- Gloria Groove

- Armandinho

- Dubdogz

- Poze do Rodo convida Chefin

- Lagum

- Vitor Kley

- Reação em Cadeia

- Matheus & Kauan

- Gilsons

- Charlie Brown Jr. 30 anos

- Melim

- Teto & Wiu

- Jovem Dionisio

- Comunidade Nin-Jitsu

- Mochakk

- Vera Loca

- Priscilla Alcantara

- Zaka

- Ariel B

- Hans Ancina

- Guz Zanotto

- Gabriel R

- Laypold

- DJ Cabeção

- Pedro Mueller

Planeta Atlântida 2023

Quando: 3 e 4 de fevereiro de 2023

Onde: Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (SABA), no litoral norte gaúcho

Ingressos: site do Planeta Atlântida e nas lojas Renner (Av. Otávio Rocha, 184 e Renner Iguatemi), ambas em Porto Alegre. Para aquisição de ingressos Premium, além do site, também o Studio Destemperados de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, no BarraShoppingSul

