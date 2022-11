Gratuito: Lídia Maria faz show em Sobral com turnê do álbum "Viva"

Dando continuidade a turnê do álbum “Viva”, que foi interrompida devido à pandemia, a cantora Lídia Maria se apresenta no Anfiteatro da Margem Esquerda do Rio Acaraú, em Sobral, no próximo sábado, 26.

Em 2020, a cearense realizou uma live em seu canal do Youtube para celebrar um ano de lançamento do álbum “Viva”. O disco lançado em 2019 traz nove canções registradas ao vivo e em estúdio que mesclam diversos estilos musicais e sonoridades brasileiras.

O show faz parte do Circula Ceará, festival que percorre diversos municípios do Estado levando 141 artistas e grupos cearenses para se apresentarem em locais públicos. Nos dias 7 a 10 de dezembro, a programação chega em Limoeiro do Norte, seguindo para Icapuí nos dias 14 a 17 de dezembro.

Em Sobral, Lídia também irá ministrar uma oficina de “Música no Feminino: desafios e caminhos para a carreira artística”, voltada para mulheres que desejam adentrar no universo da música e produção musical.

Lídia Maria apresenta “Viva”



Onde: Anfiteatro da Margem Esquerda do Rio Acaraú - Sobral

Quando: sábado, 26 de novembro, a partir de 21 horas

Gratuito

