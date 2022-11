Festival Elos reúne Emicida, Chico César e mais na Praia de Iracema

Quarta edição do Festival Elos ocorre no Aterro da Praia de Iracema neste fim de semana, reunindo atrações cearenses e nacionais

Presente no calendário de Fortaleza desde 2018, o Festival Elos já conquistou público e espaço na agenda cultural da Capital. Na edição deste ano, o evento conta com dois dias de programação totalmente gratuita e reúne artistas da cena cultural local e nacional.

A expectativa é que os dois dias de evento somados reúnam cerca de 100 mil pessoas no Aterro da Praia de Iracema.

Além do palco principal, outras frentes de arte e economia criativa acontecem no espaço Boulevard, Calçadão e Lounge. Atrações cearenses como Moon Kenzo, Leves Passos, Nossa Praia e Vira Mundo estão na Mostra Sesc de Música. Para a multiartista sobralense Moon Kenzo, estar no palco da Mostra Sesc representa "validação" e "reparação histórica".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu sou uma travesti preta e gorda, do Interior, que passa mais tempo tentando sobreviver do que criando de fato, mas mesmo assim crio. Ter cativado olhares a ponto de ser convidada para o Elos dá aquela sensação de 'Continua, filha. Tá difícil, mas continua'", diz ela. "Espero que seja só o começo de uma longa relação tanto com o Festival Elos quanto os que hão de acontecer", declara Moon.

Cantar no festival também é uma oportunidade de circular com seu novo trabalho, o disco "Cio". "Acredito que como todo artista independente com um trabalho em vigor, o momento atual é de circulação, nesse momento o (ep) "Amarga" precisa ser visto e lembrado, as pessoas precisam escutar e ler Moon Kenzo, saber que sou eu", ressalta. "Cio", álbum da cantora, foi lançado em julho deste ano. Agora, Moon se prepara para lançar os EPs "Invidia" e "Sanha", além de lançar o disco "Amarga". Para a apresentação desta sexta-feira, às 18h, une sonoridades do rock com R&B e blues, além de composições autorais. "Um momento antropofágico das minhas dores, rejeições e aflições", define a artista.

Com 13 anos na cena de Fortaleza, Di Ferreira acompanhou o auge das divas Lady Gaga e Madonna, em quem se inspirou. Com o primeiro single, "Bons Ventos", estreou com trabalho autoral e desde então vem se aperfeiçoando como cantora. Neste sábado, 26, se apresenta após o show de Chico César, no sábado, 26.

"Há três semanas recebi o convite para esse show e entendi como oportunidade de me provocar e que talvez eu já estivesse com essa sonoridade pronta. Me entendendo também como corpo político, como mulher negra, que veio da periferia e dessa cosmovisão", analisa Di. Investindo em brasilidades, ela atua como cantora, atriz e gestora cultural e, em 2020, lançou o "No tempo do tempo", todo produzido no celular.

"Esse show vai trazer um pouco de tudo isso que eu sou. Passei um tempo em dúvida por ser uma pessoa que transita muito entre estilos e lugares e achar que isso fosse falta de identidade, e entendi recentemente que ser transeunte é uma identidade minha", se autodefine Di Ferreira. Em seu show, ela convida as artistas Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada.

Para o diretor da Quitanda Soluções Criativas e organizador do festival Elos, Paulo Feitosa, o evento tem como objetivo se tornar uma experiência. "Um festival que ainda não existia na cidade de Fortaleza, que trouxesse, além de uma programação, promoção do acesso à arte e à cultura", define ele. "É um evento que traz temas sociais que permeiam o nosso tempo. A cada edição nós estamos trazendo temas que são importantes para a Cidade, importantes para a sociedade, nesse momento que é de celebração, mas também de provocar reflexões", avalia Paulo.

Com arrecadação de doações de alimentos, medidas de sustentabilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência, o Festival quer se tornar cada vez mais inclusivo.

Confira programação completa:

Sexta, 25

- Banda Leves Passos

- Moon Kenzo

- Potyguara Bardo

- DJ Bugzinha

- Mateus Fazeno Rock convida Má Dame e Big Léo, além de uma atração surpresa.

- Emicida

Sábado, 26

- Banda Nossa Praia

- Viramundo

- Chico César

- Di Ferreira convida Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada

- Luísa e os Alquimistas e a DJ Vládia Soares & Coka Vibration

Quando: 25 e 26 de dezembro, a partir das 16 horas

Onde: Aterro da Praia de Iracema (Av. Historiador Raimundo Girão, 800)

Gratuito



Sobre o assunto Ailton Krenak participa de seminário gratuito no Teatro Dragão do Mar

Réveillon de Fortaleza 2023: Daniela Mercury e Luísa Sonza confirmadas

Festival Canoa Blues começa nesta sexta, 25, em Canoa Quebrada

Planeta Atlântida revela atrações de 2023; Jota Quest e Ivete entre elas

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags