Festival Canoa Blues começa nesta sexta, 25, em Canoa Quebrada

A edição 2022 do Canoa Blues acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral leste. O evento também terá shows em Fortaleza, no dia 10 de dezembro.

A agenda de shows tem a cantora e guitarrista Nanda Moura, a banda feminina X’Roll, com a cantora Tatianna Freitas, o gaitista David Tanganelli e Roberto Lessa Trio. Nos dois dias, sexta-feira, 25, e sábado, 26, o evento começa às 22 horas, na “Broadway”, principal rua da praia.

No dia 10 de dezembro, o Canoa Blues tem prosseguimento em Fortaleza, no BNB Clube, a partir das 21 horas. Uma das atrações é Felipe Cazaux, acompanhado de Renato Cazzolli no baixo e Ricardo Pinheiro na bateria. Além deles, Caike Falcão também se apresenta.

“O objetivo do Canoa Blues é, desde a primeira edição, em 2008, o de promover qualidade e interações entre músicos, comunidade e público. Também respeitamos o conceito de atividades em períodos de baixa estação, justamente para aquecer o ambiente turístico de Canoa Quebrada. O Canoa Blues é um festival de diálogo, respeito à arte e fortalecimento da cultura”, explica Roberto Maciel, curador e diretor-executivo do evento.

O Canoa Blues 2022 retoma a linha aberta e presencial do festival. Em 2020, foi realizada uma programação virtual, exibida no canal próprio do evento no YouTube e em 2021 foram promovidos shows em espaço reduzido de Canoa Quadrada, por causa da pandemia da Covid-19. Neste ano, uma "jam session" encerrará o Festival no restaurante Café Habana, no calçadão da Broadway.

Festival Canoa Blues



Em Canoa Quebrada

Gratuito

Sexta-Feira, 25

22 horas – Débora Marc Trio e David Tanganelli

Onde: Canoa Quebrada (Rua Dragão Do Mar/ Broadway)

Sábado, 26

22 horas – Roberto Lessa Trio e Nanda Moura

Onde: Canoa Quebrada (Rua Dragão Do Mar/ Broadway)

00 horas – Jam Session com músicos do Canoa Blues e convidados; Lançamento da terceira edição do livro “Para Belchior com amor”

Onde: Café Habana (Canoa Quebrada)

Em Fortaleza

Gratuito

Sábado, 10/12

21 horas – Felipe Cazaux (voz e guitarra), Renato Cazzolli (baixo) e Ricardo Pinheiro (bateria); Caike Falcão e banda

Onde: BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646 – Aldeota)



