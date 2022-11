Tom Zé lamenta mortes de Gal Costa e Ronaldo Boldrin: "Amargor teimoso"

O baiano Tom Zé lamentou nesta segunda-feira, 14, a morte da cantora Gal Costa e também do ator e cantor Ronaldo Boldrin. Os dois faleceram no último dia 9.

Em um post no Instagram, Tom Zé disse que o choque ainda não passou. "Estes dias de luto não deram conta da falta nem do choque. Mas posso compartilhar com vocês o tamanho da tristeza, um amargor teimoso e lembranças misturadas com a consciência do privilégio de ter convivido com Gal e Boldrin", começou.

Ele relembrou a voz de Gal, a quem conhecia desde os anos 1960, quando ambos iniciaram a carreira na música em Salvador. "Gal, aquela voz que está presente, você fala nela e a voz vem cantando versos que pertencem à vida que passa. Mistérios da emoção, que não perdoa e traz misturas agridoces", continuou.

O cantor também falou da importância de Boldrin. "Boldrin, a pessoa que tentou e soube fazer valer o jeito do Brasil de todos os quadrantes interioranos, trazendo-os para nós. Com ele e Valdemar Szaniecki fiz uma 'Moda do Fim do Mundo' afloram nela um gracejo tão popular!", escreveu.

"Saudade para sempre, Gal e Boldrin. Vocês permanecem com todos nós", finalizou.

Confira um depoimento de Tom Zé sobre Gal Costa:

