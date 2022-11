Gal Costa: corpo da cantora é enterrado em São Paulo

O corpo da cantora baiana Gal Costa foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 11, no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, em São Paulo. O enterro foi apenas para a família e amigos mais próximos.

Das 9h às 15 horas, o corpo da cantora foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em cerimônia que foi aberta ao público. Em meio à emoção de familiares, amigos e fãs, a cantora recebeu uma salva de palmas dos presentes, de pé, por volta das 14 horas.

Gabriel, de 17 anos, único filho de Gal, chegou ao velório por volta das 10 horas, ao lado de Wilma Petrillo, viúva da cantora.

Caixão com o corpo de Gal Costa foi coberto com as bandeiras de São Paulo e da Bahia (Foto: Reprodução Globo News)



Amigos e fãs se despedem de Gal Costa

Centenas de admiradores da cantora passaram para se despedir da dona de uma das vozes mais marcantes do Brasil.

Amigos famosos como Serginho Groissman, Eduardo Suplicy, Zélia Duncan, Bela Gil, a diretora Dandara Ferreira, a atriz Sophia Charlotte e a futura primeira-dama Janja também foram se despedir. A atriz Lúcia Veríssimo, que chegou a ter um relacionamento com a cantora, chorou bastante e foi amparada por amigos.

Moreno Veloso, filho de Caetano, relembrou a madrinha com carinho e reverência. "Eu estou me despedindo da maior referência da minha vida. Da pessoa que apresentou meu pai pra minha mãe; eu nasci porque ela existe. Tudo o que faço é através da arte que ela ensinou pra gente, através da vida que ela deu para as músicas, e eu estou aqui me despedindo disso hoje", disse ele à revista Quem. "Agora eu só sinto saudade".

O humorista Marquito também foi ao velório. "As músicas da Gal têm história. Ela foi, sempre será... A música, o artista, Gal, Elis Regina, todas que já foram, vai ser eternamente inesquecível, nunca a gente vai esquecer. Uma grande artista que vai ficar em nosso coração", disse ele.

A área reservada aos fãs mantém certa distância em relação ao corpo cantora, mas não impede as últimas homenagens. Alguns chegam ao local com discos nas mãos.

Fãs, amigos e parentes prestam últimas homenagens no velório de Gal Costa (Foto: Gabriel Moura/ Correio)



Um dos fãs presentes no velório é o baiano de Ubatã, que vive em Santo André (SP), Antônio da Paz. “Eu vim fazer essa homenagem para ela porque uma cantora como ela a gente não pode esquecer. Transmite alegria, paz para nós. No Brasil, ela é o imenso”, disse, emendando trecho da canção “Festa do interior”. Antônio, chegou à Alesp às 6 horas.

Uma das maiores cantoras do Brasil, Gal morreu na quarta, 9, aos 77 anos. Ela havia cancelado toda agenda de shows de novembro para passar por procedimento cirúrgico de retirada de um nódulo da fossa nasal direita. A causa da morte não foi confirmada.

