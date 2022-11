Gal Costa e Bahia: raízes e parcerias da baiana 'irmã de tanta gente'

Grande intérprete da música brasileira, Gal Costa, que morreu nesta quarta, 9, é baiana e viveu parte importante de sua carreira nesse estado. Apesar de ter morado seus últimos anos em São Paulo, a artista é sempre lembrada por suas raízes e suas parcerias com outros grandes nomes da Bahia.

Gal Costa vivia em São Paulo desde 2014 com seu filho Gabriel, de 17 anos. No entanto, Maria da Graça Costa Penna Burgos (nome “verdadeiro” de Gal) nasceu em 1945, em Salvador. Sua estreia foi na década de 1960, ao lado de grandes nomes baianos no espetáculo “Nós, Por Exemplo”: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé e Gilberto Gil.

Relação de Gal Costa com a Bahia, Caetano e Gil

Com o anúncio da morte de Gal Costa, os amigos e parceiros da cantora Caetano Veloso e Gilberto Gil logo apareceram para falar sobre a baiana.

Caetano Veloso publicou o recado: “Gal era uma menina que morava na Rua Rio de São Pedro, na Graça. (...) A emissão da voz em Gal era já música, independentemente do domínio consciente das notas. E isso fazia com que o espírito dela expressasse sutilezas, pensamentos, sentimentos, asperezas, doçuras, de modo espontâneo".

Gal Costa conheceu Caetano em 1963 por meio de Dedé Gadelha, sua vizinha e futura esposa do cantor. Os dois tornaram-se grandes amigos. Em 2018, a cantora comentou em entrevista que ele tinha um "tesãozinho reprimido por ela; que rendeu, claro, uma música linda", referindo-se a canção "Da Maior Importância", escrita em 1975.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gilberto Gil também falou sobre Gal Costa: “Nossa irmãzinha, irmã de tanta gente, uma proximidade maior de Bethânia, de Caetano, de mim mesmo, de tantos outros artistas (...). O encanto do canto extraordinário que ela tinha, que ela teve. Uma voz extraordinária, uma maneira de cantar toda especial. Isso vai com ela, mas isso fica com a gente. Saudade”.

A cantora e Gil faziam parte de um mesmo grupo de amigos artistas da Bahia, como Maria Bethânia e Caetano. Assim como eles, Gal Costa fez parte do movimento cultural Tropicália iniciado em 1968.

Músicas sobre a Bahia eternizadas na voz de Gal Costa

Com orgulho de onde nasceu, Gal Costa cantou e eternizou músicas importantes sobre a Bahia. Em canções como “Eu Vim da Bahia”, “Bahia de Todas As Contas” e “Bahia, Minha Preta” são referências na voz da artista.



Eu Vim da Bahia

Bahia de Todas as Contas

Bahia, Minha Preta

