Viúva de Gal Costa era empresária da cantora e vivia no anonimato

Um amor que durou mais de 20 anos e vai continuar dentro do coração de Wilma Petrillo. A empresária de 72 anos, conviveu com Gal Costa desde 1998, quando se casou com a artista e comandava a carreira da baiana no anonimato.

Super discreta quando o assunto é sobre vida pessoal, Wilma e Gal cuidaram juntas de Gabriel, filho da cantora. A empresária se manteve durante anos nos bastidores, longe das polêmicas e sites de fofoca, além de não compartilhar fotos das duas nas redes sociais.

De acordo com informações do site Extra, a longa parceria profissional resultou, também, em duas empresas. Uma delas é a Baraka Produções Artísticas.

Gabriel morava com as duas mães no bairro da Bela Vista, em São Paulo, além de dois cachorros da raça golden retriever, que completava a família.

Ainda não há informações com quem o menor ficará. O enterro será restrito apenas aos familiares e amigos, enquanto o velório será aberto ao público nesta sexta-feira, 11.

