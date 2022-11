Gal Costa deixa filho de 17 anos; Artista sonhava em ser mãe

A cantora baiana Gal Costa faleceu nesta quarta-feira, 9, vítima de um infarto fulminante. Conhecida por prezar pela discrição na vida privada, Gal tinha o desejo de ser mãe, o que a fez adotar Gabriel Costa Penna Burgos, à época com dois anos.

A artista rejeitava o termo "adotivo". “Não existe isso de (filho) adotivo. É filho e acabou", e defendeu a cantora. Passados doze anos desde a adoção, em 2007, foram poucas as aparições públicas de Gabriel. Uma delas no ano passado, em comemoração aos 16 anos do menino. Gal publicou uma foto ao lado do jovem e escreveu: "Parabéns filho! Te amo!!!"







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gal Costa (@galcosta)

Um ano antes, no Twitter, também parabenizou Gabriel. "Parabéns meu filho, amor da minha vida!! Muita sorte na vida, muito amor. Você é minha alegria e luz. Te amo muito!!!", escreveu Gal.



Parabéns meu filho, amor da minha vida!! Muita sorte na vida, muito amor. Você é minha alegria e luz. Te amo muito!!! Foto: @andreasaladini pic.twitter.com/Sbo2Pglj6w — Gal Costa (@GalCosta) June 27, 2020

O desejo de ser mãe foi interrompido por uma menopausa precoce, aos 42 anos, conforme afirmou em entrevista ao GNT. Em outra conversa com jornalista, dessa vez do O Globo, em fevereiro de 2021, Gal disse que Gabriel será "um ótimo pai".

"Ele é um amor, uma luz na minha vida. Sempre me fez muito bem ficar perto dele. Agora... é um típico adolescente que fica no quarto trancado, jogando (risos). Eu faço tudo para ele e por ele e agora quero ser avó", declarou na época.

